Marianna Schreiber: Mogłabym poświęcić życie dla bezpieczeństwa Polaków

Bardzo pilnowałam tego, co mogę pokazać, a co nie powinno się znaleźć w sieci. Nie publikowałam zdjęć budynku, wyposażenia czy innych szczegółów ważnych dla bezpieczeństwa narodowego. "Relacjonowanie" pobytu w wojsku to jedno, ale ukończenie szkolenia to drugie. Na początku sama nie wierzyłam, że mi się to uda.