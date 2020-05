Żona Szymona Hołowni nie chodzi z nim do kościoła. Inaczej przeżywa wiarę niż mąż

Żona Szymona Hołowni zdradziła, że mąż do kościoła chodzi sam. Urszula Brzezińska-Hołownia nie czuje potrzeby regularnego uczestnictwa we mszy, a ukochany do niczego jej nie zmusza.

Urszula Brzezińska-Hołownia udzieliła szczerego wywiadu