Żony rosyjskich oligarchów skazane na społeczną Syberię? Była żona Abramowicza non stop się tłumaczy

Majątki ex-partnerek i partnerek oligarchów z otoczenia Putina powinny być odebrane?

Daria Żukowa, była żona Romana Abramowicza, kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę musiała wydać oświadczenie w sprawie posiadanych nieruchomości na Manhattanie w Nowym Yorku. Posiadłości zostały dopisane do jej majątku, co zbiegło się z wojną w Ukrainie. Składają się one z kilku historycznych kamienic usytuowanych na Upper East Side. Media zażądały wyjaśnień od 40-latki. Kobieta tłumaczyła się, że przeniesienie własności było częścią umowy rozwodowej między nią a Abramowiczem. Dodała, że potępia przerażającą i brutalną inwazję na Ukrainę. Te deklaracje nie uciszyły dziennikarzy.