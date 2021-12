Żora Korolyov osierocił 10-letnią córkę. Była jego oczkiem w głowie

Żora Korolyov miał artystycznie uzdolnioną córkę

Żora Korolyov osierocił 10-letnią córkę Sonię, którą miał ze związku z byłą żoną Anną Kuznetsovą. Dziewczynka zawsze była jego oczkiem w głowie, tym bardziej, że odziedziczyła po nim miłość do tańca. Córka Korolyova nie raz towarzyszyła mu na nagraniach do "Tańca z Gwiazdami", a nawet występowała gościnnie w programie. Mimo iż ma jedynie 10 lat, Sonia uczęszcza do szkoły musicalowej i występuje na scenie.