Dorota Naruszewicz nie może spędzić świąt z chorą mamą. To, co powiedziała, wzrusza

Dorota Naruszewicz jest doskonale znana widzom serialu "Klan", bo od 1997 do 2011 roku wcielała się tam w postać Beaty Boreckiej, jednej z głównych bohaterek produkcji. Choć rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym, w marcu 2020 roku poinformowała fanów o trudnej decyzji, jaką podjęła. Naruszewicz zdecydowała się oddać swoją mamę do domu opieki, gdzie przebywa ona z powodu zmagań z chorobą Alzheimera. Aktorka była z tego powodu bardzo krytykowana, jednak uważa, że było to najlepsze wyjście.