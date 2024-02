Zorganizowali swoje pogrzeby za życia. Teraz zachęcają do tego innych

Wyobrażaliście sobie kiedyś swój własny pogrzeb? Kto by na niego przyszedł? Ile osób rzeczywiście rozpaczałoby po waszym odejściu? Co bliscy powiedzieliby o was na stypie? Pogrzeby za życia mogą pomóc wam przeżyć to na własnej skórze. The Guardian dotarł do osób, które się na to zdecydowały. Ich opowieści mogą dawać nam do myślenia.