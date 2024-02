Przez pół roku nie trzeźwiała. Pochowano ją z ulubionym trunkiem

Danuta Szaflarska przeżyła tragedię. Śmierć brata mocno nią wstrząsnęła

Aktorkę z bratem łączyła niezwykła więź. Szaflarska zawsze liczyła na to, że Jurek zostanie muzykiem, ponieważ młody mężczyzna miał ogromny talent i zdolność do grania na każdym instrumencie. Po zakończeniu edukacji i zdanym egzaminie maturalnym trafił jednak do Wojskowej Akademii Kawalerii w Grudziądzu.