Nie mogła ubrać brata do trumny. Grabarz mówi o powodach

- Po sekcji zwłok ciało jest zaszywane i co możemy zobaczyć na tym ciele, to właśnie ślady po szyciu. Jeżeli sekcja wymaga dużego zaangażowania śledztwa, tak jak to jest w przypadku medycyny sądowej, to praktycznie całe ciało jest pocięte i całe ciało później jest zszywane - mówił.