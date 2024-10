Choć o powodzi mówi się już coraz mniej i wkrótce temat zupełnie zniknie z serwisów informacyjnych, to dramat mieszkańców południowej Polski będzie trwał jeszcze przez długie miesiące. Problem polega na tym, że wielkimi krokami zbliża się zima, a warunki w wielu domach stają się nie do życia. Powodzianie potrzebują pomocy.

"Jak wszyscy wiecie, niestety między innymi i nasz region Dolny Śląsk został dotknięty mocno powodzią. Jest rodzina, a dokładnie ojciec wychowujący samotnie dwójkę dzieci, którzy mieszkają w Trzebieniu i potrzebują naszej pomocy! Nagle dom został zalany i jest mnóstwo pracy do wykonania, a najgorsze, że jest teraz zimno i będzie jeszcze zimniej, a dom jest przez powódź obecnie bez ogrzewania, a dzieci niestety mocno to odczuwają" – czytamy w poście.

Pan Paweł potrzebuje wsparcia finansowego lub rzeczowego. Najistotniejsze są materiały budowlane dotyczące ogrzewania m.in. styropian, cement, regipsy, farby, folia na chudziaka czy rury do ogrzewania podłogowego.

"Sytuacja rodziny niestety zmieniła się nagle o 180 stopni. Pan Paweł mieszka w tym domu zaledwie 2 lata i w bardzo podobnej sytuacji jest też jego siostra i szwagier wraz z rodziną. Oni z kolei mieszkają w domu parterowym, do którego wprowadzili się niecały rok temu, a teraz został doszczętnie zalany. Mają 3 dzieci, w tym 8 miesięcznego maluszka" – pisze autor posta, Kacper Wołosz, z którym można kontaktować się w wiadomości prywatnej na Facebooku.

