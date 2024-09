Została sfotografowana w Paryżu. Jej kurtka to klasyk na jesień

Dobrej jakości sweter, modne jeansy i ulubione botki. Jesienią ten zestaw staje się dla wielu z nas prawdziwym mundurkiem. Jednak największą zagwozdką pozostaje temat okrycia wierzchniego. Na jakie postawić, by prezentować się nienagannie? Okazuje się, że wszystkie eksperymenty i mikrotrendy będą tutaj chybionym pomysłem.

Nasza uwaga powinna natomiast zostać skierowana w stronę nieśmiertelnych klasyków, które rządzą w modzie od dekad . Siostry Bella i Gigi Hadid udowadniają, że postawione pytanie ma tylko dwie prawidłowe odpowiedzi. A brzmią one: kurtka skórzana i trencz.

Ale bez obaw. Elegantki jesienią nie będą pozostawione same sobie. Opcją dla szykownych pań jest bowiem trencz .

Gigi Hadid , spacerując w ostatnich dniach po Nowym Jorku, zaprezentowała się w modelu w czekoladowym odcieniu brązu , czym rewelacyjnie wpisała się w aktualne trendy. Połączyła go z białym T-shortem oraz beżowymi spodniami z luźną nogawką.

