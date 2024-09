Lepsze niż czerwone? "Dark plum nails" to ideał dla jesieniar

Koniec września to moment, kiedy już na poważnie przygotowujemy się na nadejście jesieni. Nie tylko układamy sobie w głowie outfity na nowy sezon, ale także zastanawiamy się nad perfekcyjnym manicurem. O co tym razem poprosić stylistkę?

Minimalistki zakochają się w niej od pierwszego wejrzenia. Chcąc wpisać się w estetykę "old money" , wiosną i latem wybierały "clean girl nails", a jesienią i zimą będą stawiały na "dark plum nails". Kolor zachwyca przede wszystkim głębią , jest nienachalny, ale przyciąga jak magnes.

