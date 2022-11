Zostaw majtki z dala od łóżka. Efekty pojawią się szybko

Spanie bez majtek a zdrowie

Wybierając piżamę czy bieliznę nocną, powinno się stawiać przede wszystkim miękkie i naturalne materiały. Jednak spanie nago jest o niebo lepsze. Przede wszystkim nic nie krępuje nam wtedy ruchów, nie uwiera, co sprawia, że rzadziej budzimy się w nocy. Spanie nago gwarantuje nieprzerwany sen również ze względu obniżoną nieco temperaturę ciała. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny dla naszego organizmu jest sen bez licznych pobudek. Reguluje on gospodarkę hormonalną, obniżając, co najważniejsze, poziom kortyzolu, czyli tzw. "hormonu stresu".