Dieta i cykl miesiączkowy. Specjalistka zauważa ważną rzecz

Po raz kolejny mamy do czynienia z fazą, gdzie kobiet występuje podwyższony estrogen. Owulacja jest momentem, gdy ten hormon osiąga swój szczytowy poziom. I choć sama owulacja trwa ok. 24 godzin, faza ta obejmuje cykl maciczny, który ciągnie się przez kilka kolejnych dni. W tym czasie, oprócz produktów z poprzedniej fazy, warto dołączyć do menu tłuste ryby, a także świeżo zmielony czarny pieprz oraz imbir. Przyprawy mają pomóc przy rozprowadzaniu po ciele składników odżywczych.