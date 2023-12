Zostawiasz mokre pranie w pralce? Brzydki zapach to jeszcze nic

Mokre pranie to siedlisko zarazków

Co więcej, już po 30 minutach od zakończenia prania ubrania w bębnie stają się siedliskiem zarazków. Nie można zapomnieć także o przykrym zapachu, który wydobywa się ze zbyt długo wilgotnych tkanin. To w efekcie prowadzi do konieczności ponownego włączenia pralki, użycia detergentów i wody, co nie jest przyjazne ani środowisku, ani nie sprzyja "grubości portfela".