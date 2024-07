"Jak królowie świata". Rosjanie ruszyli na wakacje

Czy rosyjscy turyści mają złą sławę? Jak przyznaje Marta Abramczyk, raczej nie spotykają się z nieprzyjemnościami z powodu swojego pochodzenia. - Nikt na to nie reaguje i nigdy nie zauważyłam, aby inne nacje były do siebie wrogo nastawione.

Polacy oraz inne osoby o słowiańskiej urodzie i wschodnio brzmiącym akcencie nie mają jednak w Turcji łatwo. - Polskich turystów (mnie również) irytuje fakt, że Turcy (ale to samo dzieje się w Egipcie czy Maroku), zwracają się do nas po rosyjsku. Gdy powie się, że jesteśmy z Polski i nie rozumiemy rosyjskiego, 90 proc. sprzedawców przechodzi na język angielski. Są oczywiście ewenementy, które dziwią się, że nie mówimy po rosyjsku - wyznaje.

Egipt od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Rosjan. Wielu z nich mieszka tu na stałe. - Po inwazji na Ukrainę miejscowi kompletnie nie zmienili do nich stosunku. Dla nich turysta to turysta - opowiadała w rozmowie z Wirtualną Polską Marta Pietrzak, Polka, która wraz z mężem Egipcjaninem prowadzi szkołę nurkowania Optimist Divers Club w Hurghadzie.

Zauważyła, że Rosjanie po prostu czują się tutaj jak u siebie. Choć są głośni i wszędzie ich pełno, a do tego nie zawsze szanują tutejsze zwyczaje, mało kto zwraca im uwagę lub komentuje ich zachowanie. Jej zdaniem może być to powiązane z ich znacznymi inwestycjami na tamtejszym rynku nieruchomości.

Sama niejednokrotnie brana jest za Rosjankę. - Często idąc do baru czy restauracji, dostaję menu w języku rosyjskim. W jednej z hiszpańskich knajp kelner zaczął mówić do mnie po rosyjsku. Niestety niewiele z tego rozumiałam. Gdy poinformowałam go, że jestem z Polski, on i tak co chwilę wrzucał rosyjskie wstawki. Chyba chciał mi zaimponować, myśląc, że na pewno go rozumiem.