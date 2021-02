Zostawiła dzieci w pokoju hotelowym i poszła do pracy. Strumień wsparcia, dla aresztowanej matki

Do zdarzenia doszło 11 lutego w Ohio w USA. Samotna matka zostawiła dwoje, z trójki rodzeństwa w hotelowym pokoju, a sama poszła do pracy. Choć jej postawa doprowadziła ją za kratki, po wyjściu z więzienia Shaine Bell spotkała fala wsparcia. Na uruchomionej zbiórce na platformie GoFundMe otrzymała ponad 80 tys. dolarów. To pieniądze, które kobieta ma przeznaczyć na zorganizowanie bezpiecznego domu dla siebie i dzieci.