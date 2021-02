Pokazuje, jak śpi. W jedną noc zarobił prawie 60 tys. złotych

Asian Andy to pseudonim artystyczny 26-letniego użytkownika Twitcha. Mężczyzna pokazuje na platformie internetowej, jak... śpi. W trakcie jednej nocy zarobił aż 16 tys. dolarów, czyli prawie 60 tys. złotych. Oprócz zwykłego chrapania w trakcie snu 26-latek wykonał też kilka "akrobacji", które docenili jego obserwatorzy.

Asian Andy jest streamerem na Twitchu. Na platformie robienie transmisji ze swojego snu stało się popularne. Osoby, które są chętnie obserwowane przez innych internautów są w stanie zarobić - przy niewielkim wysiłku - tysiące dolarów.

Wcześniej jeździł Uberem, teraz pokazuje, jak śpi

26-latek w rzeczywistości nazywa się Steven. Zarobki mężczyzny ze "spania" zauważył i opisał Business Insider. Napisano, że podczas transmisji na żywo streamerowi z Los Angeles wpłynęło na konto 16 tys. dolarów.

Mężczyzna w trakcie snu robił zabawne rzeczy, np. rozerwał na sobie koszulkę. W trakcie jego relacji widzowie starali się go też wybudzić, straszyli, że ktoś stoi obok okna i mu się przygląda.

HOW I MADE $16,000 WHILE SLEEPING FOR 7 HOURS

Andy udostępnił nagranie również w serwisie YouTube.com. Jego konto zyskało błyskawicznie dużą popularność, aktualnie ma ponad 4 mln subskrybentów. Rozwija również inne serwisy społecznościowe. Wcześniej zarabiał jeżdżąc Uberem 16 dolarów, teraz jego zarobki są gigantyczne. Jego ostatni "śpiący" film również cieszył się niemałą popularnością: za 5 godzin snu Andy dostał 6 tys. dolarów.

