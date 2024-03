Zregeneruj włosy po zimie

Przede wszystkim – oczyszczaj

I to nie tylko włosy! Ich zdrowie zaczyna się bowiem od zdrowej skóry głowy oraz pobudzenia cebulek. Jeśli do tej pory nie stosowałaś żadnych produktów pielęgnacyjnych do oczyszczenia skóry głowy, wiosna to dobry czas, by zacząć. Skóra głowy pod tym względem nie różni się od skóry twarzy – dobrze oczyszczona ze zrogowaciałych komórek naskórka i resztek produktów będzie lepiej chłonęła odżywcze składniki, zaś włosy z niej wyrastające będą odbite i mniej podatne na utratę objętości. Do osiągnięcia tego celu najlepszy będzie enzymatyczny peeling Strong Scalp Neboa.