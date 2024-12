Zrób to już teraz. W święta będzie uginać się od kwiatów

Grudnik, który przez niektórych jest nazywany kaktusem bożonarodzeniowym, jest żywą ozdobą świąteczną, która cieszy się szczególną popularnością przez zimowymi świętami. Aby mógł w pełni zakwitnąć, istotne jest właściwe podlewanie oraz zapewnienie mu odpowiednich warunków. Mało kto zna jednak trik z popularnymi tabletkami. Wystarczą tylko dwie, by go pobudzić i zapewnić spektakularne kwitnienie.

Co zrobić, aby grudnik zakwitł na święta?

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. Większość z nas stara się wtedy udekorować domy jak najpiękniej, wykorzystując do tego także grudnika. Co zrobić, by podczas świąt cieszył nasze oczy? Wystarczy znać ten prosty oraz tani sposób.

Aby pobudzić grudnika do kwitnięcia, należy wykorzystać dwie tabletki: jedną węgla aktywnego i jedną aspiryny. W przypadku większych okazów możemy użyć dwóch tabletek węgla. Węgiel rozgniatamy na proszek i posypujemy nim ziemię w doniczce z grudnikiem. Proszek lekko mieszamy z ziemią. Dzięki temu podłoże rośliny będzie znacznie lepsze, a korzenie wzmocnione. Ograniczy to także rozwój bakterii i pleśni.

Tabletkę aspiryny kruszymy i rozpuszczamy w litrze przegotowanej wody. Powstałym roztworem podlewamy grudnika aż do zużycia. Część mieszanki możemy przelać do butelki z atomizerem i raz na jakiś czas spryskiwać liście rośliny - jednak nie za często.

Kluczowe zasady pielęgnacji grudnika

Kluczem do sukcesu, jeżeli chodzi o pielęgnację grudnika, jest rozproszone światło, ponieważ bezpośrednie nasłonecznienie może uszkodzić delikatne liście tej rośliny. Idealnie sprawdzi się tu miejsce w domu, gdzie światło jest jasne, lecz nieintensywne.

Temperatura w otoczeniu grudnika również powinna być stabilna. To egzotyczna roślina, która najlepiej czuje się w przedziale 18-21 st C. Zbyt wysoka temperatura lub gwałtowne zmiany mogą prowadzić do stresu cieplnego, przez co pąki kwiatowe grudnika mogą zacząć opadać. Dlatego też warto unikać przegrzanych pomieszczeń i miejsc narażonych na przeciągi. Dodatkowo, jesienny okres odpoczynku, w którym temperatura spada, jest kluczowy dla grudnika przed nadchodzącym okresem rozkwitu.

