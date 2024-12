Wystarczy, że przetrzesz nią liście. Storczyk będzie kwitł jak nigdy

Storczyki, to rośliny uwielbiane przez wielu za nas. Mało, które kwiaty potrafią tak przyozdobić wnętrza, jednak ich utrzymanie nie należy do najprostszych. Te niezwykle piękne kwiaty mogą cieszyć oko nawet przez cały rok. Jednak konieczna jest odpowiednia pielęgnacja. W trosce o ich rozwój warto sięgnąć po herbatę, która potrafi je wzmocnić i ożywić.

Wiele mówi się o nawozach i odżywkach. Jednak mało kto wie, ale w swojej kuchni posiadamy prawdziwy rarytas dla storczyków. Mowa o liściastej herbacie. Dzięki niej możemy wykonać domową i ekologiczną odżywkę, która wzmocni korzenie, łodygi, liście i same pąki kwiatów.

Odżywka z herbaty jest nie tylko dużo tańszym rozwiązaniem, ale przede wszystkim jest naturalna i delikatna dla wymagających storczyków. To ona potrafi uzupełnić brakujące minerały naszej roślinie, a nawet dać jej drugie życie.

1. Wystarczy wsypać do naczynia 3 łyżeczki liściastej herbaty i zalać ją przegotowaną wodą (500ml).

3. Tak przygotowaną miksturę pozostaw na kilka godzin, aż do ostygnięcia.

Przygotowaną odżywkę z herbaty stosuje się nieco inaczej, niż dotychczasowe preparaty. Zazwyczaj tego typu nawozy wlewamy do doniczki. W tym przypadku takie działanie nie będzie skuteczne.

Najlepiej sprawdzi się szmatka lub waciki kosmetyczne. Wystarczy zamoczyć je w naszym nawozie, a następnie za ich pomocą przetrzeć liście storczyka. Ten trik pozwoli maksymalnie wyciągnąć z niej to, co najlepsze. Co więcej, tak zaaplikowana odżywka potrafi nawet odpędzić szkodniki. Regularne stosowanie wzmocni i odżywi roślinę, która będzie kwitnąć nawet przez cały rok.