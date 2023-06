Zrobiła "dobrą minę do złej gry". Mimo to Chodakowska wyglądała zjawiskowo

"Przed chwilą weszłam do domu... Dzisiaj cały dzień tęskniłam za moimi sportowymi butami. Jeszcze tylko jutro i wracam do płaskiej podeszwy" - wyznaje Ewa Chodakowska, która po mistrzowsku kamufluje dyskomfort chodzenia na wysokich obcasach. Trenerka coraz częściej zamienia komplety sportowe na obcisłe, krótkie i kobiece sukienki. Jedne z nich nawiązują do włoskiego stylu "dolce vita", a inne łączą nowoczesność z romantyzmem. Dokładnie tak, jak najnowsza kreacja Chodakowskiej, od której trudno oderwać wzrok.