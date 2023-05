Zrobiło się nerwowo. Incydent na czerwonym dywanie

Jennifer Lopez to piosenkarka, ale także aktorka. Na Netfliksie właśnie pojawił się jej nowy film pt. "Matka". W Los Angeles odbyła się ostatnio oficjalna premiera produkcji, na której gwiazda pojawiła się w towarzystwie męża, Bena Afflecka.

Ben Affleck z kolei zaprezentował się w klasycznym czarnym garniturze, do którego dobrał pasującą kolorystycznie kamizelkę oraz białą koszulę. W połączeniu z lakierowanymi półbutami wyglądał bardzo elegancko.

Media bardzo szybko obiegła informacja o problemach małżonków. W końcu oficjalna premiera filmu Lopez to nie najlepsze miejsce do małżeńskich sprzeczek.

Nasuwa się pytanie, co musiało ich tak bardzo zdenerwować, że postanowili nie zważać na fotoreporterów i dać upust swoim emocjom? Tego niestety nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że po rozmowie para wróciła jak gdyby nigdy nic, uśmiechając się i przytulając przed obiektywy fotoreporterów.

