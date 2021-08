Źródło zdrowego nawodnienia. Jaką wodę do picia wybrać?

Wody źródlane zawierają te same składniki, co wody mineralne, natomiast w zrównoważonych ilościach – takich, które sprawiają iż woda źródlana jest wodą bezpieczną do picia na co dzień dla każdego. Woda źródlana również wlicza się do realizacji codziennego zapotrzebowania na składniki mineralne. Ta ilość nie jest wysoka (nie ma pełnić zadania suplementującego niedobory), natomiast właściwa i jak najbardziej odpowiednia dla wody do stałego spożycia. Dzięki temu doskonale spełnia swoją podstawową funkcję - nawadniania organizmu i gwarantuje związane z tym korzyści zdrowotne.