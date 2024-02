ZUS zawiesza wypłaty emerytur. Przygotować musi się grupa seniorów

Marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień to miesiące, w których zmienia się wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn) mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji, jednak muszą kontrolować, czy ich zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat.