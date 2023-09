Zwabił ją do hotelu. Pokazała, co zrobił z jej twarzą

Chłopak upił 21-latkę, a potem zwabił do hotelu. Następnego ranka Tylor obudziła się w pustym pokoju, za to z silnym bólem całego ciała. Nie pamiętała, co wydarzyło się noc wcześniej, ale była pewna, że została zaatakowana. Prawda okazała się jeszcze gorsza, gdy Taylor spojrzała w lustro.