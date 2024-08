Związki Taylor Swift. 34‑latka miała burzliwe życie uczuciowe

Taylor Swift zawita do Polski, a fani już nie mogą doczekać się aż usłyszą swoje ulubione przeboje na żywo. Wokół trzech występów artystki w Warszawie jest sporo zamieszania, a w stolicy powstają coraz to nowe inicjatywy. O bieżących wydarzeniach napisano już sporo, my przypomnimy najgorętsze związki Swift.

Taylor Swift i Joe Jonas

Jednym z pierwszych medialnych związków Taylor Swift był ten z Joe Jonasem, znanym z zespołu Jonas Brothers. Para spotykała się zaledwie 5 miesięcy (od lipca do października 2008 r.), a o ich rozstaniu mówił cały świat. Wszystko za sprawą wywiadu piosenkarki w programie Ellen DeGeneres, w którym powiedziała:

- Kiedy znajdę kogoś, kto będzie dla mnie dobry, nawet nie będę pamiętała chłopaka, który zerwał ze mną w 27 sekund przez telefon kiedy miałam 18 lat - mówiła.

O Jonasie Swift napisała dwie piosenki: "Last Kiss" czy "Forever & Always".

Taylor Swift i Joe Jonas byli związani w 2008 r. © Getty Images | Kevin Mazur

Taylor Swift i John Mayer

W 2009 r. przez kilka miesięcy Swift spotykała się z Lucasem Tillem, aktorem znanym z serii "X-Men". Po rozstaniu - jeszcze w tym samym roku - artystka związała się z piosenkarzem Johnem Mayerem. Muzyk znany był z licznych zdrad, a związek z wokalistką skończył się klasycznie - Mayer zostawił nastolatkę dla innej gwiazdy. Szybko okazało się, że John związał się z Katy Perry, a Swift specjalnie dla niego napisała utwór "Dear John". "Nie sądzisz, że 19 lat to za mało, żeby brać udział w twoich mrocznych, pokręconych gierkach? Przecież bardzo cię kochałam" - śpiewała.

John Mayer nie ukrywał, że był to dla niego cios. W jednym z wywiadów przyznał, że czuł się źle, gdy przesłuchał piosenką ex dziewczyny.

- To podłe z jej strony. Nie powiedziała mi, że taka piosenka powstała. To strasznie słabe, kopać leżącego - mówił.

Taylor Swift i John Mayer © Getty Images | Dimitrios Kambouris

Taylor Swift i Taylor Lautner

W 2009 r. Taylor Swift spotykała się również z aktorem Taylorem Lautnerem, znanym z serii filmów "Zmierzch". Para poznała się na planie filmu "Walentynki" i długo próbowali utrzymać romans w tajemnicy. Nie udało im się, a media szybko wychwyciły, że tych dwoje łączy coś więcej niż przyjaźń.

Po rozstaniu para żyła w dobrych relacjach. Obecna żona aktora jest nawet wielką fanką Swift i wyraziła zgodę, by Lautner wystąpił w teledysku byłej dziewczyny.

Taylor Swift i Taylor Lautner © Getty Images | Jean Baptiste Lacroix

Taylor Swift i Jake Gyllenhall

Taylor i Jake byli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Spotykali się między 2010 r. a 2011 r. Podobno to Gyllenhall zainicjował rozstanie z gwiazdą, ponieważ przeszkadzała mu 10-letnia różnica wieku. Gwiazdor twierdził, że gdyby Taylor była w zbliżonym wieku, "mogłoby im się udać". Artystka oczywiście nie pozostała dłużna i w jednej z piosenek śpiewała: "Będę się starzeć, ale twoje kochanki pozostaną w moim wieku".

Te słowa mogły być nawiązaniem do związku Jake'a z o 15 lat młodszą Jeanne Cadieu.

Taylor Swift i Harry Styles

Taylor i Harry spotykali się w 2012 r. O ich relacji mówiło się na całym świecie - dwoje popularnych, utalentowanych i pięknych ludzi razem. To musiało wzbudzać emocje. Niestety - po roku zakochani rozstali się i każde poszło w swoją stronę. Do dziś pozostają jednak w przyjacielskich stosunkach.

Taylor Swift i Harry Styles © Getty Images | David Krieger/Bauer-Griffin

Taylor Swift i Calvin Harris

Swift i Harris spotykali się w 2015 r. Ich relacja wyglądała perfekcyjnie, ale po roku ogłosili rozstanie. Zapewnili jednak, że pozostają w przyjaźni. Do czasu. Krótko po zakończeniu związku z Harrisem, Swift była widywana w towarzystwie Toma Hiddlestone'a. Zrobiono im zdjęcia w czułych objęciach, a mediach pojawiły się nagłówki o zdradzie. Na wokalistkę wylała się fala hejtu. Taylor dolała oliwy do ognia, gdy publicznie oznajmiła, że jest twórczynią hitu Harrisa "This Is What You Came For".

Calvin nie pozostawił tego bez odpowiedzi i zareagował w mediach społecznościowych. Napisał wówczas:

- Zraniło mnie to, że Taylor w takim momencie posunie się tak daleko i będzie próbowała zrobić ze MNIE tego złego. Wiem, że potrzebujesz kolejnej ofiary, którą pogrzebiesz tak, jak wcześniej Katy Perry, ale nie pozwolę sobie na to. Skup się na swoim związku i pozytywnych aspektach WŁASNEGO życia - mogliśmy przeczytać.

Taylor Swift i Calvin Harris © Getty Images | Raymond Hall

Taylor Swift i Tom Hiddlestone

W 2016 r. media obiegły zdjęcia wokalistki z popularnym aktorem. Relacja ta wywoałał wiele kontrowersji, ponieważ została upubliczniona tuż po rozstaniu z Harrisem, a dodatkowo dzieliło ich 9 lat. Aktor był zachwycony swoją partnerką, w wywiadzie dla "GQ" nazwał ją "niesamowitą kobietą".

- Jest hojna, miła i urocza, mieliśmy najlepszy czas razem - opowiadał.

Tom Hiddlestone © Getty Images | starzfly/Bauer-Griffin

Taylor Swift i Joe Alwyn

Taylor Swift i Joe Alwyn zaczęli spotykać się w 2019 r. To był najdłuższy związek artystki, który trwał 6 lat. Przez cały ten czas uchodzili za zgrany duet i dobrze dobraną parę.

Zakochani unikali szumu medialnego, nie afiszowali się swoją relacją, nie publikowali wspólnych zdjęć. Chcieli mieć swoją przestrzeń. Z dokumentu "Miss Americana" wynikało, że stanowią dla siebie ogromne wsparcie. Gdy Taylor zdecydowała się na medialną przerwę i zniknęła na rok, Joe stał za nią murem.

- Mieli ze sobą wiele wspólnego i zakochali się będąc w bańce, gdy ona wycofała się ze świata po wydaniu 'Reputation'. Potem wybuchła pandemia i zostali zamknięci, więc mogli dalej rozwijać swój związek w izolacji. Ale tak naprawdę on jej 'nie znał' poza tą bańką - pisał magazyn People.

O ich rozstaniu zaczęły krążyć plotki, gdy Taylor Swift wyruszyła w trasę koncertową "The Era Tour".

- Joe nie radził sobie ze sławą Taylor i uwagą, jaka była na nich przez to skupiona. To oraz różnice w ich osobowościach stały się trudne do dalszego ignorowania. Z tego względu postanowili się rozstać. Kilka miesięcy wcześniej Taylor i Joe poważnie rozmawiali o małżeństwie. Niestety, Tay nie widziała już przyszłości tej relacji i stąd nagły koniec związku - czytaliśmy w People.

W wywiadach, który artystka udzielała po rozstaniu z Joe, sugerowała, że powodem zakończenia związku mogą być rozbieżne wizje życia. Ona chciała stabilizacji, a jej ex żył chwilą, nie myślał o zaręczynach i rodzinie.

- P****łeś głupoty pod stołem, mówiłeś o pierścionkach i kołyskach. Chciałabym zapomnieć o tym, że prawie mieliśmy to wszystko - śpiewała wokalistka w piosence "Ioml", nawiązując do relacji z byłym partnerem.

W innym utworze Swift sugeruje, że Joe ją zdradzał: "Czy za 50 lat to wszystko zostanie odtajnione? Przyznasz się do tego, co zrobiłeś, a ja powiem "dobranoc" [...]. Umarłabym za twoje grzechy, zamiast tego po prostu umarłam w środku [...] Zniszczyłeś moją imprezę i swój wynajęty samochód. Mówiłeś, że normalne dziewczyny są nudne, a rano już cię nie było. Jesteś tym, co zrobiłeś" - śpiewała.

Taylor Swift i Joe Alwyn © Getty Images | 2019 Jackson Lee

O tym, że serce Taylor znów jest zajęte, najwięcej pisało się pod koniec zeszłego roku. Nowym wybrankiem artystki jest gwiazdor futbolu amerykańskiego Travis Kelce. On również odnosi wiele sukcesów, w tym oczywiście w ramach jego drużyny Kansas City Chiefs. Co ciekawe, kiedyś było o nim głośno także za sprawą udziału w reality show "Catching Kelce", gdzie szukał drugiej połówki.