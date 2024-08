Taylor Swift nosiła plastry na palcach. Tak chodziła do szkoły

Mimo to według autorki książki "Era Taylor Swift" artystka dorastała "raczej jako dziwaczka niż popularna osoba". Zamiast imprezować z rówieśnikami, ona wybierała pracę, która szybko przyniosła efekty. Już wieku 15 lat pisała teksty dla wykonawców wytwórni Sony.

Karolina Sulej w rozmowie z "Faktem" zdradziła, że Taylor Swift do szkoły chodziła z poklejonymi plastrami palcami, które raniła ciągłą grą na gitarze. Przyszła gwiazda zazwyczaj spędzała przerwy w szkole w samotności, komponując piosenki.

Taylor Swift w Warszawie. Niesamowite, co powstało specjalnie dla niej

Taylor Swift w Warszawie. Niesamowite, co powstało specjalnie dla niej

Autorka książki przyznaje, że fani Taylor Swift to szeroka społeczność, która dzieli się na kilka grup.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!