Zwiń folię aluminiową w kulkę i potrzyj czajnik. Efekt cię zaskoczy

Na szczęście istnieje bardzo prosty sposób na wyczyszczenie czajnika. Nawet jeśli wykorzystujemy drogie, sklepowe środki bywa, że nie wystarczają one do dokładnego wypolerowania czajnika na błysk. Dobrze sprawdzi się banalny, domowy trik, do którego potrzebujemy zaledwie kilku rzeczy: mleczka do czyszczenia, ściereczki, ręcznika papierowego, folii aluminiowej oraz czegoś do natłuszczania - na przykład gliceryny czy oliwki.