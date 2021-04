Życie boleśnie doświadczyło Sławomirę Łozińską. Aktorka cierpiała wiele lat

Nieudane małżeństwo aktorki

Choć Łozińska i Olejniczak starali się jak mogli, by ich rozstanie nie wpłynęło negatywnie na chłopców, nie potrafili się początkowo dogadać. Dopiero rodzinna tragedia spowodowała, że byli małżonkowie bardziej zbliżyli się do siebie.

Koszmarna tragedia matki

Nagła śmierć syna całkowicie załamała aktorkę. Nie mogła uwierzyć w to, co się stało i przez długi czas żyła we własnym świecie, z dala od innych ludzi, w kompletnej samotności. Zaczęła brać silne leki, zaczęła nadużywać alkoholu i nabawiła się kłopotów ze snem. Mogła liczyć na byłego męża, z którym zaczęła coraz lepiej się dogadywać. "Dziś mamy do siebie ogromny szacunek" - wyznała Łozińska na łamach "Rewii".