Żywe barwy tradycji Bożego Narodzenia Wybieramy modne ozdoby choinkowe w czterech stylach

– Wbrew pozorom polskie tradycje są tu świetnym puntem wyjścia. My też na święta sięgamy po dekoracje w kolorach czerwieni, zieleni, bieli i złota – zauważa Monika Bielska. – Jeśli do tego dodamy trochę koloru niebieskiego, a bombki połączymy z cukrowymi laskami, figurkami żołnierzy czy dziadków do orzechów, zaaranżujemy święta jak z filmu – dodaje. Kto więc chce zafundować bliskim te wyjątkowe wrażenia, w kolekcji Story of Candy Moments znajdzie wszystko, co potrzebne.