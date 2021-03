10 kwietnia leciały do Smoleńska. Kim były stewardesy feralnego lotu?

– 7 kwietnia byłem w Smoleńsku z premierem. Natalia przyleciała innym lotem i widzieliśmy się w hotelu. Wtedy ostatni raz prywatnie sobie rozmawialiśmy – mówił TVP Info w 10. rocznicę kolega z pracy Natalii. Znał też dobrze Barbarę i Justynę. – Gdy przychodzi kolejna, nogi mam jak z waty. Ta trauma zostaje, a wydarzenia wracają, jakby to było wczoraj – przyznał. Natalia, jak wspominał, była "pozytywnie szalona" i uwielbiała się wygłupiać.

Stewardesy – 10 kwietnia

Lot do Smoleńska obsługiwała też Barbara Maciejczyk, która – jak pamiętają znajomi – "potrafiła cofnąć pana premiera na miejsce". Najważniejsze było dla niej bezpieczeństwo. 14 minut przed katastrofą zwróciła się do dyrektora protokołu MSZ słowami: "Panie dyrektorze, wróćmy".

W warszawskim 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego pracowała od początku 2007 roku. "Bardzo uparta i zawzięta była z niej dziewczyna. Nad wyraz ambitna" - wspominali jej rodzice – "Jak wchodziła do domu, to z nią przychodziło światło. Miała wiecznie uśmiechniętą buzię i nie sposób było nie odpowiedzieć jej tym samym".

Matka Maciejczyk sprzeciwiała się kolejnej ekshumacji jej ciała. Robiono to wcześniej dwukrotnie. "To będzie dla mnie olbrzymia trauma. Tym kościom trzeba dać święty spokój! Ile można brać proszki na uspokojenie?" – pytała w 2016 r.

