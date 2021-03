Nowacka tęskni za mamą, która zginęła w Smoleńsku. Nie pogodziła się z jej śmiercią

Barbara Nowacka jest przekonana, że gdyby mama żyła, byłaby zła na to, co dzieje się w Polsce. Wie, że chodziłaby na protesty w obronie praw kobiet. – I pewno przez pandemię martwiłaby się nie tylko o gospodarkę, rynek pracy czy kulturę, ale i rodzinę. Mama była spoiwem rodziny, inicjowała różne uroczystości, spotkania. A teraz ja to robię. Po Smoleńsku postanowiłam sobie zadbać o to, co było dla niej ważne. Także w polityce. Stąd jestem tu, gdzie jestem w życiu – stwierdza w wywiadzie polityk.