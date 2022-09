13. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-Zdroju. Wielkie święto biegaczy

Łydki z żelaza

Oprócz pojedynczych biegów chętni mogą również rywalizować w kryterium Iron Run, gdzie należy ukończyć 9 biegów, z czego niektóre odbywają się na dystansach powyżej 20 km, a w niedzielę trzeba zaliczyć m.in. start w maratonie. Jednym ze startujących jest Artur Jendrych, który już cztery razy wygrał w kryterium Iron Run. Warto wspomnieć, że jest to jego piąty start. Jak sam przyznał, pierwszy nie należał do udanych, ale to były pierwsze koty za płoty i Jendrych wyciągnął z tego wnioski. Zapytany o rozpoczęcie przygody z długodystansowymi biegami powiedział, że najpierw warto wprawić się na krótkich dystansach, by mieć zapas prędkości, a następnie stopniowo podnosić poprzeczkę. Czy w 2022 r. Jendrych ponownie sięgnie po trofeum Iron Run? Tego dowiemy się w niedzielę.