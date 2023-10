21-latek złapany w publicznej toalecie w Gnieźnie. Oto co robił

Do nieprzyjemnego zdarzenia doszło w piątek 27 października 2023 roku po godzinie 17, w jednej z galerii handlowych zlokalizowanych w Gnieźnie. Pewna kobieta wybrała się na zakupy. W międzyczasie skorzystała z publicznej toalety. To właśnie wtedy, kątem oka, zauważyła, że ktoś narusza jej prywatność.

Powyższy przypadek nie jest odosobniony. Nie tak dawno zrobiło się głośno o duchownym, który podglądał mężczyzn w toalecie w innej galerii handlowej. Do sytuacji doszło w centrum Lublina. Jedna z ofiar przyłapała księdza na gorącym uczynku. Mężczyzna zgłosił sprawę ochronie, która wezwała funkcjonariuszy policji.

Sprawa zakończyła się wspomnianą mediacją. Ostatecznie duchowny został zobowiązany do zapłacenia ofierze zadośćuczynienie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!