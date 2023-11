21-latka chciała zmniejszyć piersi. Zrezygnowała po słowach chirurga

Wiecznie zdzwiony wyraz twarzy i "efekt wilka" to oznaki źle wykonanego botoksu - mówi Kalina Ben Sira, założycielka i prezes klinik La Perka. Przypomina, że kwas hialuronowy podawany w zbyt dużych ilościach może wywołać więcej szkody niż pożytku. - Jeżeli kobieta ma 50 lat i do tej pory nie wykonywała żadnych zabiegów medycyny estetycznej, a lekarz zaproponuje jej mocne, bardzo inwazyjne nici, będziemy mieć efekt harmonijki i widzieć haczyki, które tę skórę liftingują. Mówi również, co sądzi o zabiegach przeprowadzanych w Turcji oraz o tym, jaka powinna być dolna granica wieku, pozwalającego wykonywać operacje plastyczne.

