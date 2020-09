21. rocznica ślubu Johna F. Kennedy'ego Jr. i Carolyn Bessette. Czy dziś byliby razem?

John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette powiedzieli sobie sakramentalne "tak" 21 lat temu. Kilka miesięcy przed 3. rocznicą ślubu zginęli w katastrofie lotniczej. Dziś pojawia się coraz więcej przesłanek, że gdyby żyli, dawno już by się rozwiedli.

Związek syna zabitego w Dallas prezydenta wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów. Paparazzi nie dawali jego dziewczynie spokoju. Wysoka blondynka była idealną kandydatką na gwiazdę tabloidów, chociaż sama nigdy nie chciała nią być.

JFK Jr. i Carolyn Bessette – rocznica ślubu

Na zdjęciach, które można znaleźć w sieci, zwykle wygląda na wściekłą i nieszczęśliwą. Mimo że nienawidziła dziennikarzy kolorowej prasy, to miłość do JFK Jr. nad nią zwyciężała. Była tak zakochana w "amerykańskim księciu", że zgodziła się za niego wyjść. Prywatna ceremonia odbyła się na Camberland Island (stan Georgia), w gronie najbliższych. Mimo to fotografie z uroczystości przedostały się do prasy.

Bessette zachwyciła w prostej, skromnej sukni projektu Narciso Rodrigueza. Żona Kennedy'ego była jego bliską przyjaciółką. – To moja skała. Mogę się jej ze wszystkiego zwierzyć. Trzyma mnie za rękę, gdy mam złamane serce – opowiadał Rodriguez. – Dlatego tworzenie jej sukni była pracą z miłości. Chciałem, żeby odzwierciedlała to, jak ją widzę – inteligentną, silną, uwodzicielską. Carolyn to przykład rzadkiego piękna. Marzyłem, by suknia była dla niego ramą – wyjaśniał projektant.

I to mu się udało. Do dziś kreacja zachwyca znawców mody i przyszłe panny młode. Kennedy i Bessette wzięli ślub 21 września 1996 r. Po ich nagłej śmierci jeszcze długo byli uważani za idealnie dobraną parę. O rysach na doskonałym wizerunku zaczęto mówić stosunkowo niedawno. Najpierw przemówiła prywatna asystentka Johna - RoseMarie Terenzio. W swojej książce "Przerwane marzenia" przebąkiwała o kłótniach pary, niechęci Carolyn do posiadania dzieci i sugerowaniu, że John mógł brać pod uwagę rozwód. Nie wątpiła jednak, że małżonków łączyło silne uczucie.

Potem pojawiały się bardzo podobne historie na temat zakochanych. Przed samą katastrofą Bessette nawet nie nocowała we wspólnym domu. Ostatecznie dała się przekonać mężowi, by polecieli razem na ślub jego kuzynki. Towarzyszką podróży była siostra Carolyn. Niestety, ta trójka nigdy nie dotarła na miejsce. Kennedy stracił panowanie nad maszyną, która runęła do oceanu. Nigdy więc nie dowiemy się prawdy na temat jego małżeństwa.

