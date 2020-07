John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette. Dziś mija 21 lat od ich tragicznej śmierci

16 lipca 1999 r. Media na całym świecie podają, że John F. Kennedy Jr. wraz z żoną Carolyn Bessette zginęli w katastrofie lotniczej. Samolot runął do oceanu. Ich śmierć wstrząsnęła Ameryką – byli piękni i młodzi, do tego szaleńczo w sobie zakochani. Mimo upływu lat wciąż wspomina się ich relację, a magazyny modowe zachwalają ponadczasowy styl Carolyn.

Para poznała się na początku lat 90. Jedni twierdzą, że ich drogi przecięły się, gdy oboje biegali po Central Parku, inni, że pierwszy raz rozmawiali na jakiejś imprezie. Bez względu na to, syn JFK kompletnie oszalał na punkcie pięknej blondynki. Przyjaciel pary opowiadał, że początkowo Carolyn nie chciała spotykać się z Johnem. Kilkakrotnie dała mu kosza. – Nie sądziła, że on traktuje ją poważnie. Z kolei John nie mógł uwierzyć, że go odrzuciła. To się wcześniej nie zdarzało – zdradził.