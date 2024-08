23 lata po ślubie. Pokazał, jak zmieniła się jego żona

Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith poznali się na imprezie branżowej w Meksyku. On był gwiazdorem filmowym znanym m.in. z serii o Jamesie Bondzie, ona dziennikarką. Kilka dni po pierwszym spotkaniu umówili się na randkę, która trwała niemalże do białego rana. Nie zabrakło czułych spojrzeń i trzymania się za ręce. Między nimi od razu zaiskrzyło.

