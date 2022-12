3 kremy na dzień w sam raz na zimę. To mocna dawka nawilżenia

Krem na zimę – jaki powinien być?

Największymi problemami, z jakimi musi się mierzyć nasza skóra zimą, są częste zmiany temperatur i długotrwałe narażenie na zimno. Jeśli dodamy do tego silny wiatr, kiepską jakość powietrza i dietę ubogą w świeże warzywa i owoce, mamy długą listę wyzwań dla naszej skóry. To wszystko skutkuje uczuciem ściągnięcia na twarzy, zaczerwieniem, a nawet łuszczeniem. Do tego (szczególnie na wrażliwych cerach) pojawiają się pajączki, popękane naczynka…. Nie jest lekko. Dobrze dobrany krem na zimę powinien stawić czoła tym wyzwaniom. To oznacza, że musi dobrze nawilżać, mieć tłustą formułę bogatą w składniki odżywcze. Właśnie takie kremy dla was wybraliśmy.