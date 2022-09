3 maski do włosów z keratyną – idealne dla zniszczonych włosów

Dla kogo kosmetyki z keratyną?

Keratyna to białko stanowiące jeden z budulców włosa. Warto włączyć ją do rytuałów pielęgnacyjnych, szczególnie, kiedy nasze włosy potrzebują uzupełnienia jej zapasów. Braki keratyny poznasz po pozbawionych blasku i objętości włosach, które dodatkowo mogą się puszyć, elektryzować i plątać. Dlatego kosmetyki z keratyną są często polecane do włosów farbowanych, narażonych na częste działanie ciepła suszarki, lokówki, prostownicy. Zniszczonych zabiegami fryzjerskimi, łamliwych, przesuszonych, cienkich. Keratyna nałożona na zniszczone, otwarte łuski włosa, scali je niczym cement.