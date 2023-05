3 odżywki do cienkich włosów. Nie obciążają i dodają volume

W tej odżywce nie znajdziecie tego, co nadmiernie obciąża cienkie włosy: SLS-u, silikonów, oleju parafinowego. Są tu za to roślinne składniki aktywne, które regenerują i wygładzają włosy. Nadają im miękkość i zdrowy wygląd. Należą do nich m.in. oliwa z oliwek (nawilża), olej z awokado (wygładza, dodaje blasku, stymuluje porost), kreatyna (wygładza), betaina. Do tego olej lniany, witamina E i kwas mlekowy stymulują wzrost włosów i sprawiają, że czupryna staje się gęściejsza. Warto nieco więcej wspomnieć o betainie. To w dużej mierze dzięki niej serum zwiększa objętość włosów. Poza tym betaina nawilża, wygładza kosmyki, a także działa łagodząco na skalp.