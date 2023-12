3 sera na "indyczą szyję" – utrzymają jędrność i gładkość

Kosmetyki do pielęgnacji skóry twarzy, wokół oczu, na szyi i dekolcie – w drogeriach można znaleźć produkty na niemal każdą część ciała. Może to wyglądać na chwyt marketingowy i sztuczne kreowanie potrzeb, jednak jeśli się nad tym dłużej zastanowić, ma to większy sens. W każdym z tych miejsc skóra ma inną budowę, a co za tym idzie, inne potrzeby.