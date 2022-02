3 superłatwe i pyszne przepisy na czekoladowe desery. Ślinka cieknie!

Czekoladowe ciasto z dwóch składników to brownie, ciężkie i maziste. Nie ma ani grama mąki, ani grama proszku do pieczenia. Tu główne skrzypce gra czekolada Tym bardziej istotne jest, żeby do tego przepisu użyć dobrej czekolady. Min. 70 proc. kakao. i jak najmniej dodatków. Zawsze sprawdzajcie składy. Nawet tak prostych, wydawać by się mogło, produktów.