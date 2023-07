3 triki, które sprawdzą się w podróży. Zdradziła je stewardessa

Pusta poszewka na poduszkę

Wiele linii lotniczych pozwala wnieść na pokład samolotu poduszkę. Dlatego przed wyjazdem sprawdź, czy jest to możliwe, jeśli tak to stewardessa zdradza kolejny trik, który odmieni twoją podróż. Wracasz z wakacji, gdzie kupiłaś mnóstwo pamiątek, a twój bagaż jest za duży? W takim wypadku warto mieć przy sobie poszewkę na poduszkę. Jeśli spakujesz do niej ubrania, zyskasz dodatkową przestrzeń w walizce, a na pokład samolotu wejdziesz z miękkim jaśkiem, którego użyjesz w trakcie drzemki.