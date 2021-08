Wakacje z dziećmi to brak odpoczynku? "Szukam momentów, żeby się wyciszyć"

Prawdą jest jednak, że rodzice często nie przyznają się do zmęczenia czy samej chęci odpoczynku od dzieci na wakacjach we dwoje ze względu na nieprzychylne opinie innych. Mamy, które decydują się otwarcie na wyjazd z mężem czy z koleżankami, niekiedy nazywane są nawet "wyrodnymi". Te, które rozmawiały z nami, przyznały, że o nieprzyjemnych doświadczeniach z wakacjami z dziećmi opowiadają naprawdę rzadko, a jeżeli już, to w najbliższym gronie innych rodziców, którzy też się z tym zmagają. Inaczej może się to skończyć po prostu hejtem.