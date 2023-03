4 kroki do pięknej cery. Absolutna podstawa pielęgnacji dla każdego

Dlaczego powinnyśmy oczyszczać skórę po zimie?

Zabiegi oczyszczające po okresie zimowym to nie fanaberia, ale absolutna konieczność. W chłodne miesiące sięgamy po kosmetyki o bogatych, odżywczych formułach, które z jednej strony nawilżają skórę i chronią ją przed mrozem, z drugiej strony mogą jednak także działać obciążająco i zatykać pory, czego wynikiem są zaskórniki i wypryski. Dodatkowo, zimą często dochodzi do zburzenia gospodarki hydrolipidowej. Wynika to z wahań temperatury. Kiedy wychodzimy z ogrzewanych pomieszczeń na przejmujący ziąb, gruczoły łojowe zaczynają intensywnie produkować sebum, żeby zabezpieczyć skórę przed utratą wilgoci, wysuszeniem i pękaniem.