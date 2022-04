4 ubrania i dodatki, na których nie warto oszczędzać

Warto zainwestować w dobre buty. A w dobre szpilki szczególnie. Dlaczego? Powodów jest kilka. Klasyczne - czarne, albo cieliste szpilki zawsze się przydadzą. Nawet jeśli nie są to buty twojego pierwszego wyboru przy codziennym szykowaniu się do pracy, to w końcu nadejdzie okazja, kiedy idealnie dopełnią stylizację. Niestety szpilki mają zły PR. Uchodzą za bardzo niewygodne i niepraktyczne. Rzeczywiście źle skonstruowane buty (a szpilki w szczególności) mogą zrobić niemałą krzywdę naszym stopom. Odciski, ból, otarcia to na tyle uciążliwe dolegliwości, że mogą zniechęcić do dalszego chodzenia w butach na obcasie. Tymczasem wystarczy kupić dobre, skórzane czółenka, które dopasują się do stopy, a dobrze wyważony obcas sprawi, że wysokość, nawet dziewięciu cm nie będzie odczuwalna.