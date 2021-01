46-letnia aktorka składa życzenia dużo starszej partnerce. "Dziś, jutro, zawsze"

Paulson, znana z serii "American Horror Story", jest zakochana w Taylor jak nastolatka. Wystarczy spojrzeć na jej ostatni wpis na Instagramie. "Wszystkie drogi prowadziły mnie do tej twarzy, do tych oczu, do tej duszy. Jesteś dla mnie wszystkim" – czytamy pod zdjęciami, które udostępniła w sieci. "Patrzę na ciebie, dzieciaku. Dziś, jutro, zawsze" – dodała gwiazda.