5 błędów, które popełniasz podczas suszenia włosów. Mogłaś o nich nie wiedzieć

Pocieranie włosów ręcznikiem po umyciu

Widziałyśmy to setki razy w serialach i filmach. Pocieranie włosów ręcznikiem niestety prowadzi do pogorszenia ich kondycji. Jak pozbyć się nadmiaru wody z kosmyków? Odsącz ją, delikatnie przyciskając ręcznik do skóry głowy. Pamiętaj też, że na głowie nie powinnaś długo trzymać "turbana" z ręcznika — kilka minut to maksimum.