Poznaj bixie. Ta fryzura zdetronizuje klasycznego boba

Klasyczny bob odchodzi do lamusa? Nie, ale w tym sezonie w trendach fryzjerskich wyprzedza go fryzura o nazwie "bixie". To oryginalne cięcie, które w zależności od stylizacji - może wyglądać subtelniej, jak i ostrzej. Jest świetną opcją dla kobiet, które lubią eksperymenty i metamorfozy na głowie.